Замерзающая Украина отвергла советы Брюсселя по газу

Еврокомиссия подсказала Киеву, как сэкономить на реверсе

Украине следует закупать газ напрямую у России в объеме 15 миллиардов кубометров в год. Такую рекомендацию дала Еврокомиссия. Прямые закупки позволят Киеву сэкономить на реверсе газа из Европы.

О рекомендациях ЕК сообщил источник агентства ТАСС, близкий к трехсторонним газовым переговорам. По его словам, возврат к прямым закупкам повысит заинтересованность России в использовании украинской газотранспортной системы для прокачки газа в Европу. Кроме того, это позволит снизить напряженность по проблеме газовых тарифов.

"Нафтогаз" эти сообщения опроверг. По версии украинской компании, в своем послании Еврокомиссия советовала не Киеву покупать газ напрямую у России, а рекомендовала "Газпрому" заключить долгосрочный контракт со значительным объёмом по европейским правилам и с новым оператором ГТС Украины.

"Это выгодно всем сторонам и "обеспечивает энергетическую безопасность Европы", - говорится в сообщении "Нафтогаза" в фейсбуке.

Ранее Киев отверг предложение по транзиту топлива, которое накануне "Газпром" направил "Нафтогазу". По словам главы Минэнерго Украины, условия являются неприемлемыми. При этом Алексей Оржель намекнул, что Киев готов на компромиссы, если сторонам удастся заключить долгосрочный контракт.