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Маленькая копия Тимати: Решетова впервые показала лицо сына

14:53
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Модель продержалась месяц

Модель Анастасия Решетова случайно засветила личико своего новорожденного сына Ратмира.

"Прокол" произошел во время бала дебютанток Tatler, куда Решетова и ее возлюбленный Тимати пришли поддержать сестру рэпера - 16-летнюю Анну Юнусову. До этого дня молодая семья фотографировала сына только со спины или закрывала лицо смайликами.

Фотографы запечатлели новоиспеченных родителей на мероприятии, а приглядевшись заметили, что в кадр попал телефон Анастасии, на заставке которого стояла фотография маленького Ратмира. Пользователи Сети заметили, что мальчик – копия знаменитого отца.

Ратмир родился 16 октября. Его назвали в честь покойного друга Тимати. У рэпера уже есть пятилетняя дочь от предыдущих отношений.

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