Тимошенко ждет Зеленского на корпоративах "со своим пианино"

Политик ответила президенту Украины

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко отреагировала на ироничное высказывание украинского президента Владимира Зеленский, который заявил, что "оппозиция" в стране так красива, потому что ей не дают "сладенького".

Политик отметила, что каждые пять лет некоторым украинским лидерам кажется, что они взяли джек-пот. "А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе...", — добавила она.

Тимошенко также в шутку заявила, что ждет Зеленского на корпоративах. "Ты можешь со своим фортепиано", - написала она в Facebook.

Ранее Зеленский заявил, что лидер "Батькивщины" всегда ищет для себя выгоду и поэтому ушла в оппозицию. По его словам, таким образом Тимошенко имитирует заботу о народе.