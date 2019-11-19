Сразу два беспилотника США заинтересовались границами России

Такое произошло впервые

Военно-воздушные силы США впервые использовали сразу два дальних беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки для наблюдения у границ России.

Как сообщает Plane Radar, беспилотники вылетели с итальянской авиабазы Сигонелла и изучили границы Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. В свою очередь самолет взлетел с британской авиабазы Милденхолл и провел разведку у границ Калининградской области, пишет "Интерфакс".

10:50 мск.

Разведывательный полёт вдоль границы Калининградской�������� области , в воздушном пространстве Литвы��������. pic.twitter.com/urfuP9P0Co — PlaneRadar (@ua4wiy_) 19 ноября 2019 г.

В прошлый раз RQ-4 Global Hawk изучал российскую границу в Черном море. В течение более шести часов курсировал у Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края.