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Сразу два беспилотника США заинтересовались границами России

15:21
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Такое произошло впервые

Военно-воздушные силы США впервые использовали сразу два дальних беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки для наблюдения у границ России.

Как сообщает Plane Radar, беспилотники вылетели с итальянской авиабазы Сигонелла и изучили границы Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. В свою очередь самолет взлетел с британской авиабазы Милденхолл и провел разведку у границ Калининградской области, пишет "Интерфакс".

В прошлый раз RQ-4 Global Hawk изучал российскую границу в Черном море. В течение более шести часов курсировал у Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края.

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