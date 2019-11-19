Психотерапевт оценил влияние Луны на действия историка-убийцы

Адвокат доцента заявил, что на преступление его могла сподвигнуть фаза Луны

Эксперты усомнились во влиянии лунной фазы на поведение экс-доцента СпбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Так, президент общероссийской психотерапевтической лиги Виктор Макаров отметил, что "науке неизвестны случаи, когда светило заставляло людей совершать тяжкие преступления вроде убийства".

По его словам, интенсивность влияния Луны на поведение человека крайне мала, при этом спутник Земли сильней всего действует на женщин, в мужчины более чувствительны к изменениям Солнца, передает "Газета.Ru".

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев рассказал, что историку назначена дополнительная психиатрическая экспертиза. Признательные показания своего клиента Почуев назвал самооговором.

7 ноября 24-летнюю Анастасию Ещенко, по предварительным данным, застрелил из обреза 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела, однако преподавателя задержала полиция. На допросах Соколов признался в убийстве. Мотивом он назвал ссору с аспиранткой.