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"Живу как хочу": мать 6-летнего водителя из Челнов привлекли к ответственности

16:05
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Виноватой она себя не чувствует

Следственный комитет возбудил уголовное в отношении многодетной матери Агины Алтынбаевой из Набережных Челнов, которая дала "погонять" на автомобиле своему шестилетнему сыну.

Женщина подозревается в преступлениях, совершенных по статьям "оставление в опасности" и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В ближайшее время Алтынбаеву вызовут на допрос.

Агина уже снискала себе славу скандальной женщины. Произошедший случай она считает абсолютно нормальным и "не нуждается в убогих комментариях", а ее шестилетний сын просто хорошо умеет водить машину. На скорости 130 километров в час.

"Я живу как хочу, ни о чем не жалею -совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах, Не пройдя мою жизнь вы не вправе судить", - написала она в "Контакте". (Орфография и пунктуация автора сохранена – прим.ред.)

Агине Алтынбаевой 29 лет, она в одиночку воспитывает четырех детей в возрасте от 9 месяцев до 9 лет. За последние два года ее 31 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Так, в апреле этого года она одной рукой вела автомобиль, а второй убаюкивала трехмесячного малыша.

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