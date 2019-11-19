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"Есть такое слово - забобон": неряшливый Зеленский объяснился

16:13
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Президент оправдался за небритость

Владимиру Зеленскому пришлось оправдываться за свой неряшливый вид. На пресс-конференции после встречи с премьером Чехии украинский президент извинился перед собравшимися за свою небритость. Видео публикует ТВЦ.RU.

Зеленский сослался на суеверия. По его словам, бриться он не будет до тех пор, пока украинские корабли, задержанные Россией после провокации Киева в Керченском проливе, не вернутся назад.

"Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное - забобон. Сейчас я жду корабли.
Корабли вернутся, тогда побреюсь", - заявил Владимир Зеленский, добавив, что может неправильно произнести это слово.

"Забобон" переводится с украинского языка, как "суеверие". Часто употребляется во множественном числе — "забобони".

Украинские корабли были задержаны 25 ноября 2018 года после нарушения российской границы и попытки прорваться к Керченскому проливу. 7 сентября в рамках одновременного обмена задержанных и осужденных лиц Россия передала Киеву моряков с катеров. 18 ноября в районе Керченского пролива украинской стороне были переданы сами суда. Ожидается, что через несколько дней они прибудут в Одессу.

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