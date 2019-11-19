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Информированием горожан о капремонте поликлиник займутся сотрудники МФЦ

16:34
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Первые 50 поликлиник начнут ремонтировать уже весной

Капитальный ремонт поликлиник Москвы пройдет в три этапа. Первый стартует уже весной 2020 года, в него войдут 50 поликлиник. К работам приступят в марте-апреле, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

О капремонте поликлиник будут информировать сотрудники МФЦ в соответствующих районах. Они же подскажут, куда обратиться за медицинской помощью и пройти обследование на время работ, рассказала руководитель центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова. Кроме того, жители смогут ознакомиться с брошюрами и книжками – из последних можно узнать, как будет выглядеть районная поликлиника после ремонта.

Участники информирования будут проводить обходы с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. При необходимости жители смогут уточнить у них информацию о получении государственных услуг.

Отличительными знаками сотрудников офисов "Мои Документы" станут белые ветровки, красные сумки и бейджи с персональными данными тех, кто осуществляет консультации. Подтвердить полномочия специалиста центра госуслуг можно по телефону Справочной службы города Москвы (8-495-777-77-77). Для этого потребуется лишь назвать ФИО пришедшего.

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