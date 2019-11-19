Погибли в яме с кипятком: подробности трагедии в Пензе

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело

В Пензе в результате опрокидывания в яму автомобиля погибли 2 человека. Провал грунта на парковке, как уже известно, образовался из-за прорыва теплотрассы. Яма была заполнена кипятком, что не оставило шанса людям выбраться живыми из этой западни.

Пенза. 9:40 утра. Парковка перед магазином на улице Аустрина. Кадры с камеры видеонаблюдения: автомобиль мгновенно уходит под землю. По количеству пара можно сделать вывод: долго продержаться в этом котле было вряд ли возможно. В "Ладе" в этот момент находились двое мужчин 53-х и 49 лет. Очевидцы утверждают: они успели покинуть салон, но выбраться из обжигающей ловушки не смогли. К моменту прибытия спасателей водитель и пассажир погибли. Люди заживо сварились в кипятке. Тела подняли из ямы вместе с автомобилем, передает "ТВ Центр".

Чтобы извлечь машину из огромной воронки, понадобился автокран. Судя по кадрам, обвал грунта был настолько глубокий, что "Лада" перевернулась на крышу. К месту трагедии прибыли все экстренные службы Пензы, а также сотрудники правоохранительных органов и представители местных властей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследованием занимаются сразу несколько ведомств: прокуратура и Следственный комитет.

В местном ГИБДД сообщили, что к обрушению части дорожного полотна предположительно привел размыв грунта. В пресс-службе губернатора Пензенской области пояснили: асфальт провалился из-за аварии на теплосетях. Мол, дело вовсе не в дорожном покрытии. В региональном правительстве уверяют: никогда ранее проблем на этом участке дороги не было.

Представитель эксплуатирующей организации заявил, что с утра здесь находились их сотрудники, никаких прорывов и пара не было. Теплотрасса была в рабочем состоянии.

Однако местные жители рассказали журналистам, что на этой улице асфальт проваливается уже несколько месяцев. Из ям периодически идет пар. А вообще проблема с покрытием, по словам очевидцев, здесь существует с 90-х годов. Именно поэтому намерение некоей частной компании сделать парковку прямо над теплотрассой вызвало крайне негативную реакцию жителей.

Расследование только-только началось. Но в эксплуатирующей этот участок теплотрассы организации уже пообещали помочь с похоронами погибших и выплатить компенсации их родственникам. У одного из мужчин остались трое детей.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".