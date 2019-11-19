Минобороны России жестко ответило Турции на упреки по Сирии

Анкара обвинила Москву в "невыполнении своих обещаний"

В российском Министерстве обороны выразили недоумение в связи со словами главы турецкого МИД. Накануне Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва якобы не выполняет своих обещаний и пригрозил возобновить военные действия на севере Сирии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как подчеркнул официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков, "Россия в полном объёме выполнила и продолжает выполнять положения Сочинского меморандума от 22 октября, досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон, проводится совместное с турецкими вооружёнными силами патрулирование приграничной территории Сирии".

Кроме того, принимаются меры по восстановлению гражданской инфраструктуры, разрушенной в ходе боевых действий, в приграничные районы Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции для нормализации обстановки. Так что это заявление министра иностранных дел Турции идёт вразрез с реальной ситуацией в Арабской республике.