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Минобороны России жестко ответило Турции на упреки по Сирии

17:02
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Анкара обвинила Москву в "невыполнении своих обещаний"

В российском Министерстве обороны выразили недоумение в связи со словами главы турецкого МИД. Накануне Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва якобы не выполняет своих обещаний и пригрозил возобновить военные действия на севере Сирии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Как подчеркнул официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков, "Россия в полном объёме выполнила и продолжает выполнять положения Сочинского меморандума от 22 октября, досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон, проводится совместное с турецкими вооружёнными силами патрулирование приграничной территории Сирии".

Кроме того, принимаются меры по восстановлению гражданской инфраструктуры, разрушенной в ходе боевых действий, в приграничные районы Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции для нормализации обстановки. Так что это заявление министра иностранных дел Турции идёт вразрез с реальной ситуацией в Арабской республике.

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