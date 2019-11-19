Зарезанный на свадьбе баран обернулся уголовным делом

Жертвоприношение сделали на глазах у случайных прохожих

В Санкт-Петербурге свадебные гулянья перепугали местных жителей, которые были вынуждены обратиться в полицию. Один из гостей посреди жилого двора зарезал барана. Всё это случилось днём, когда ужасающую по своей жестокости сцену могли увидеть дети. Видеозапись уже гуляет по Сети. В уместности такого рода обрядов в людных местах усомнились даже представители культур, в которых это практикуется.

На кадрах видно, как мужчина прямо на асфальте, рядом с чьей-то припаркованной машиной, расстилает белую простыню, раскладывает на ней живого барана и начинает резать животное. Вокруг стоят люди. Судя по всему, это свадебный обряд, потому что из машины выходят жених и невеста. Затем тушу барана через весь двор несут к машине, чтобы положить в багажник.

Все это происходило во дворе обычного многоквартирного дома в Санкт-Петербурге. Рядом с детской площадкой. В таких дворах обычно прекрасная акустика, так что хрип раненого животного слышали все.

Зарезать барана на глазах у невесты - в исламе это символ перехода девушки в новый статус. Из него готовится первое блюдо, которое молодая жена должна попробовать после свадьбы. Но то, как это выглядело, повергло местных жителей в шок.

Возмущенные жители многоквартирного дома написали заявление в полицию. Говорят, они не против традиций, Петербург — город многонациональный, но предел есть всему.

Жертвоприношение животных в совершенно неподходящем для этого месте в последнее время не редкость в России. В апреле этого года в Новосибирске экзекуцию над животными провели в честь чьего-то дня рождения прямо на глазах у детей. В Екатеринбурге жертвоприношение устроили прямо на детской площадке. В культурной столице инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

В новой редакции закона о жестоком обращении с животными фигуранту уголовного дела, который зарезал барана на свадьбе, предположительно, это отец жениха, теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.