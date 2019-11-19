Разногласия внутри НАТО: раздраженный Столтенберг не сдержал эмоций

Североатлантический альянс переживает не лучшие времена

Страны НАТО готовы признать космос новой оперативной сферой наряду с воздушным и киберпространством, землей и морем. Но размещать оружие там пока не планируют. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в преддверии министерской встречи в Брюсселе. Среди главных тем дискуссии, по традиции, отношения с Китаем и Россией, контроль над вооружениями и энергетическая безопасность. Правда, разногласия внутри самого НАТО настолько обострились, что в ближайшее время под вопросом может оказаться само существование альянса.

Париж призывает усилить пункт о помощи в Договоре о Европейском союзе. Согласно внутренним документам, в случае нападения на страны ЕС, которые не входят в НАТО, они также должны быть защищены - даже если США наложили на это вето, передает "ТВ Центр".

Обычно сдержанный Йенс Столтенберг тут уже не может скрыть эмоций. Машет руками и даже стучит по трибуне. Из привычного разговора о будущем НАТО, российской угрозе и связанном исключительно с ней расширении альянса, эта министерская встреча стран блока вдруг превратилась в дебаты: а самому НАТО быть или нет?

"У нас бывали разногласия по многим вопросам. Сила НАТО в том, что нам всегда удавалось преодолеть эти различия и объединиться вокруг нашей основной задачи - защищать друг друга", - сказал Столтенберг.

Вот только речь уже не просто о разногласиях. Тотальной потере координации внутри военного блока. Французский президент Эммануэль Макрон в скандальном интервью журналу "Экономист" даже заявил о "смерти мозга" НАТО. А как иначе: если Турция не советуясь, проводит военные операции на Ближнем Востоке. А Вашингтон, и раньше не особо прислушивавшийся к мнению партнеров, теперь с ним и вовсе не считается.

В вопросах безопасности Европе, стоящей, по словам Макрона, "на краю пропасти", пришла пора думать своей головой. Первый шаг, по данным немецкой Welt am Sonntag , Париж готов сделать уже сейчас.

"Париж призывает усилить пункт о помощи в Договоре о Европейском союзе. Согласно внутренним документам, в случае нападения на страны ЕС, которые не входят в НАТО, они также должны быть защищены - даже если США наложили на это вето", - пишет СМИ.

Это первый камень в построении собственной системы безопасности. Особое место, в архитектуре которой Франция намерена уделить Москве.

"У Франции и у России существует множество пересечений в сфере международной политики. Взять то же обеспечение мира в Сирии. Без России добиться этого невозможно. Кроме того, есть еще вопрос противостояния современной политике Вашингтона. Безусловно, Россия тут может играть ключевую роль", - считает политолог Жак Сапир.

Но все это, конечно, не может нравиться функционерам НАТО. Накануне этой встречи в Брюсселе Столтенберг объездил ряд европейских столиц. В первую очередь, конечно, заехав Берлин. Там с диагнозом Макрона альянсу не согласны. Канцлер Меркель спокойно возражает: Европе самой себя не защитить.

Пресса тут же подхватывает: кажется, между главными союзниками в рамках ЕС пробежал холодок. Германия явно не хочет усиления на европейской арене Франции, которая после "Брекзита" останется единственной в ЕС страной с ядерным арсеналом. Парижу намекают: стратегическое лидерство ему пока просто не по карману.

"Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство. Нам нужны оба. И мы должны также понимать, что, особенно после Brexit, ЕС не может защитить Европу. 80% расходов на оборону НАТО будет приходиться на союзников, не входящих в ЕС, а трансатлантические связи остаются жизненно важными для безопасности Европы", - отметил Столтенберг.

Правда, платить больше и Парижу и Берлину все равно придется. Из Вашингтона, куда Столтенберг тоже наведался перед саммитом в Брюсселе, генсек вернулся с наказом: заставить европейские страны отчислять в бюджет альянса как минимум два процента ВВП. В Европе вроде бы соглашаются. Хотя пока и откровенно тянут время. Тот же Берлин готов поднять траты на оборону до нужного США уровня не раньше 2025-го года. Впрочем, вполне возможно вынужден будет ускориться.

В декабре состоится юбилейный саммит стран альянса в Лондоне. Где европейским лидерам еще, конечно, придется выслушать от Дональда Трампа. Слова о "смерти мозга" в Вашингтоне, разумеется, услышали. Теперь вопрос - насколько жесткими будут попытки реанимировать пациента.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".