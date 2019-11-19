Учителя будущего выберут в России

Конкурс стартовал в Москве

Они уже знают, какой он - учитель будущего. И каждый день стараются своим представлениям соответствовать. Это - первые участники всероссийского конкурса, который стартовал во вторник. Главная его цель - не только выявить педагогические таланты, но и создать площадку для обмена опытом.

"Очень хочется, чтобы вы, участвуя в этом конкурсе, принесли самое лучшее, что вы сегодня знаете и умеете, в этот конкурс. Чтобы вы имели возможность обменяться лучшими практиками, познакомиться со своими коллегами из регионов", - заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.

Конкурс "Учитель будущего" - новый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Участвовать могут педагоги любых российских школ, лицеев и гимназий вне зависимости от возраста и стажа работы. Подать заявку и заполнить анкету можно до 31 декабря.

"Мне очень приятно, что он стартует в Москве, особенностью этого конкурса является то, что он является командным. Считаю, что для московских учителей будет полезно и интересно поучаствовать в этом конкурсе. Думаю, что они откроют для себя много интересных форматов, приобретут новые знания", - говорит заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Конкурс пройдет в три этапа: отборочный, полуфиналы в федеральных округах, и финал. Онлайн-тестирование педагоги пройдут индивидуально, и принесут баллы своей команде. На остальных этапах работа только коллективная.

Сегодня московским учителям представили демонстрационную версию - примерные задания каждого этапа конкурса. Им пришлось разбирать реальные ситуации из школьной жизни. Например, решить, что ответить семикласснику, который сомневается, зачем учиться правильно писать, если гаджет все исправит.

"Мы очень долго сопоставляли ситуацию: что сказать мальчику именно 7 класса, начали думать уже со стороны психолого-педагогических моментов", - рассуждает учитель биологии Мария Чернявская.

"Мы ответили, что письменная речь также влияет на устную речь, и чтобы грамотно говорить, нужно развивать умение письменное речи", - объяснила учитель английского языка Полина Мечникова.

И это был правильный ответ. Во всех заданиях учитываются не только знания предмета и психологии, но и soft skills - критическое и системное мышление, творчество и коммуникация.

"В финал выйдут 100 команд, 30 из них будут выбраны в качестве победителей, призы мы еще обсуждаем", - рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Финал конкурса пройдет в апреле. Лучшие команды получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки и методистов ведущих образовательных учреждений.

Наталья Тарасова, Александр Козликин, Николай Мурашов, "ТВ Центр".