В Москве проведут капремонт 135 поликлиник

В первый этап реконструкции вошли 50 учреждений в районах, где программу поддержали более 75 процентов жителей

В ближайшие годы в Москве будет проведен капитальный ремонт 135 районных поликлиник. Город выделит для этого порядка сорока миллиардов рублей. После ремонта в зданиях появится больше свободных пространств, зон ожидания пациентов, комнат отдыха врачей. Обновленные инженерные системы позволят подключить современное диагностическое оборудование. Новый стандарт столичных поликлиник обсуждался на портале "Активный гражданин".

Первыми оценить удобства ремонта по новому московскому стандарту смогли пациенты 68-й столичной поликлиники. Она стала одной из трех пилотных площадок для отработки всех деталей. Здесь обновили часть кабинетов, полностью переделали входную группу, передает "ТВ Центр".

Новая поликлиника начинается с удобной и понятной навигации. При входе пациентов встречает электронное табло, как в аэропорту. На нем - расписание приема всех врачей. Уточнить детали можно на стойке информации.

В интерьере новой поликлиники важна каждая деталь. Просторные коридоры, современные кабинеты, и даже цвета стен и мебели. По замыслу дизайнеров они должны внушать пациентам доверие.

Удобство пациентов - это главное. Будет внедрен новый стандарт пребывания в медучреждении. Например, в каждом будут созданы удобные зоны ожидания с мягкими креслами. Самые востребованные врачи начнут вести приём на первом этаже.

"Важно не только просто отремонтировать, а изменить логистику движения пациентов, комфортность работы врачей и чтобы поэтажное расположение сервисов было удобным для человека, чтобы пациенты не бегали с 1 по 4 этаж за справками. Важно создать комфортную современную среду", - отметил Собянин.

Всего в плане капитального ремонта - 135 столичных поликлиник. В 50 зданиях работы начнут в 2020 году. Сроки рекордно короткие. Все учреждения обновят за три года.

"Главное, конечно, это модернизация тех поликлиник, которые построены 30, 40, 50, а то и 70 лет тому назад и находятся в старых зданиях. Конечно, они требуют полной модернизации, капитального ремонта, замены на современное оборудование. Такая программа в Москве создана. Причем, это не какой-то частичный ремонт, это полная их модернизация, превращение их в современные клиники", - сообщил Собянин.

Новейшее медицинское оборудование для диагностики и лечения будет в каждой районной поликлинике. Также в планах столичных властей - создание единого цифрового пространства. Московские медучреждения уже стали доступнее для людей. Время ожидания приема врача у кабинета теперь составляет в среднем 10 минут. 80 процентов пациентов попадают на приём к специалисту в день обращения. В том числе это стало возможным благодаря переводу медицины в "цифру". Дальше - больше. Карточки пациентов станут электронными, доступными со смартфона или планшета. Изменения коснутся и врачей.

"Это одинаковая доступность москвичам - в каком бы районе они не проживали - на прием к врачу. Мы определили новый стандарт штатного расписания. Он предполагает наличие в каждом здании, где работает филиал поликлинический, как минимум восьми основных специалистов, которые пользуются спросом для москвичей", - указал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Штат узких специалистов расширят. В самое ближайшее время Москва примет на работу около 500 новых врачей, чтобы полностью укомплектовать все учреждения.

Юлия Степина, Михаил Федоров, "ТВ Центр".