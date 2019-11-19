Подробности драки руферов с охраной "Москва-Сити"

На экстремалов завели уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки на крыше небоскрёба. Потасовка произошла между руферами - их было 20 человек - и сотрудниками службы безопасности здания. Экстремалы незаконно проникли на территорию в погоне за эффектными снимками и были пойманы с поличным. Всех задержать не удалось, часть хулиганов скрылись, в полицию доставлены шестеро. Личности остальных устанавливают. В этом поможет видеозапись конфликта, которая появилась в Сети.

На узкой лестнице небоскрёба "Империя" в Москва-Сити в потасовке сошлись с одной стороны - группа молодых людей, человек под двадцать, с другой - охрана здания. Кто-то получает по лицу от сотрудника делового комплекса. Даже не потасовка, идёт уже откровенная драка.

Молодым людям удалось вырваться. Вот они уже на улице. Охрана, судя по всему, продолжает их преследовать. Массовой драки на улице не произошло. В первого подбежавшего охранники брызнули из газового баллончика. В общем-то, на этом инцидент был исчерпан. Но была вызвана полиция. Прибывшие наряды смогли задержать семерых молодых людей. В руководстве делового комплекса рассказали, из-за чего всё началось.

"Пропуск был выписан на 57 этаж. Там у нас размещена кальянная. Ребята, мы это зафиксировали, не дошли в само помещение кальянной, а вышли на эвакуационную лестницу. По лестнице они поднялись на уровень 60 этажа. На межэтажной площадке у нас стоят видеокамеры, по которой сотрудники безопасности зафиксировали присутствие вот этих ребят", - объясняет технический директор управляющей компании Александр Шитов.

Руферы - любители крыш и высотных зданий. Чем выше, тем лучше. Адреналин - в покорении неприступной высоты. А так как крыши домов в большинстве своём закрыты, нередко, чтобы сделать незабываемое селфи и получить тысячи лайков, приходится замки ломать.

"У руферов были спецсредства, такие как лом, для вскрытия самой двери. Сотрудники полиции были вызваны в тот момент, когда мы людей увидели по системе видеонаблюдения. И задача службы безопасности была зафиксировать этих людей. Взять какие-то паспортные данные. Хоть что-то получить от этих ребят", - говорит Шитов.

Так в "Империи" комментируют действия своей службы безопасности. Толпа молодых людей, ломающая двери и пытающаяся выйти на крышу несла опасность жителями и посетителям комплекса, а также угрозу находящемуся под замками оборудованию. У самих руферов тоже претензий немало. Охранники, мол, были агрессивными. Пришлось спасаться бегством.

Видео драки между руферами и охраной в "Москва-Сити"

Точной статистики, сколько людей гибнет в попытках покорить высоту, или какой материальный ущерб наносят руферы своими посещениями без приглашений, нет. В России незаконное проникновение на охраняемый объект влечёт за собой штраф до 5 тысяч рублей. Но так как молодые люди подвергают себя смертельной опасности, руфинг пытаются приравнять к скрытой форме суицидального поведения. В случае гибели возбуждение уголовного дела по статье "Доведение до самоубийства". Однако статистики по подобным эпизодам в общем доступе также не имеется. В полиции инцидент с руферами в небоскрёбе "Империя" не комментируют, однако известно, что возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" и его фигурантами являются как раз те самые молодые люди. Сегодня идут их допросы.

Дмитрий Гусев, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".