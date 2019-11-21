Чистосердечное предательство: команда Зеленского "слила" своих избирателей

Некоторое смущение от этого факта новоявленные политики скрывают, цитируя мудрецов

Владимир Зеленский не похож на Шарля де Голля, ну ни капли. Маленький, вертлявый, с хриплым голосом бывший комик – и высокий, под 2 метра, худой и спокойный французский генерал. Что между ними может быть общего?

А вот однопартийцы Зеленского сумели найти аналогии. Один из депутатов от партии "Слуга народа", Александр Мережко, не сдержался и опубликовал на своей странице в Facebook изречение, которое приписывают французскому президенту.

"В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей. Я предпочитаю второе", - написал Мережко. Но написал, видимо, под влиянием каких-то эмоций – в запале или в расстроенных чувствах – потому что очень быстро свой пост сторонник Зеленского удалил. Но интернет-то, как известно, все помнит, так что фактическое признание "Слуг народа" успели прочитать многие.

Большинство пользователей отметили, что Зеленский со своей командой переплюнул де Голля. "Слуге народа" удалось выполнить оба пункта, обозначенные французом – предать и страну, и своих избирателей.

Одной из причин популярности и высокого рейтинга Владимира Зеленского перед выборами было обещание прекратить войну в Донбассе – и, в конце концов, решить проблему юго-востока Украины дипломатическими средствами. Став президентом, "Слуга народа" продолжал убеждать своих избирателей, что вот-вот Донбасс "реинтегрируется". Только эта реинтеграция приобретала все более странные черты.

Бурно обсуждающие будущее юго-востока Украины политики и эксперты договорились до того, что возвращать надо только территорию – а население такое Незалежной не нужно. Более умеренные отмечают, что "амнистия" возможна, но только для избранных, "не запятнавших себя" общением с "сепарами". А наблюдающие за этим буйством украинцы, уже успевшие почувствовать на себе, начиная с 2014 года, тяжелую руку киевской власти, уверены: все договоренности по поводу Донбасса будут нарушены, едва украинским силовикам позволят ступить на эту землю.

Но, конечно, Украина – это не только Донбасс. Голосовали за Зеленского, по официальным данным, около 70% избирателей. И сегодня они, поверившие обещаниям молодого кандидата, пожинают плоды своей доверчивости. Им сулили экономический рывок? – они и рванули… Вперед, в первую зиму с новым президентом – но без газа, отопления и света (по крайней мере, в некоторых городах обещают полный блэкаут). Тарифы на коммунальные услуги, которые им обещали снизить, еще больше повышаются.

Еще во время предвыборной кампании Владимира Зеленского многие подметили, что вся история почти в точности повторяет нашумевший сериал, созданный той же командой. За месяцы, прошедшие с тех пор, это впечатление только усилилось.

Судите сами: в первом сезоне, через полгода после избрания героя Владимира Зеленского – Голобородько – президентом экономическая ситуация в стране ухудшилась. Цены растут, национальная валюта обесценивается, рейтинг президента падает. Стабилизировать ситуацию может кредит МВФ - 15 миллиардов евро. Но фонд ставит условие: реформы, включающие, в частности, дальнейший рост тарифов, и антикоррупционные законы. Олигархи тоже ставят палки в колеса, конечно, с помощью Рады.

Реформы оказываются провальными. Голобородько уходит в отставку, но все же выдвигает свою кандидатуру на следующие выборы президента Украины. В сериале, как и положено – хэппи-энд. Но удастся ли в реальной жизни "Слугам народа" вернуть доброе отношение избирателей, которых они, не долго думая, предали – большой вопрос.