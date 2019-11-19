В Москве пройдет День правовой помощи детям

Получить юридическую помощь можно бесплатно

В России 20 ноября 2019 пройдет День правовой помощи детям. В этот день по всей стране, в том числе в Москва, окажут бесплатную юридическую помощь детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей и их законным представителям; желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; усыновителям; детям-инвалидам и их родителям; иным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.

Бесплатные юридические консультации и лекции проведут сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Москве, столичного главка МВД России, управлений ФСИН и ФССП по Москве, а также адвокаты и нотариусы.

Информация о месте и времени проведения консультаций доступна на сайте Главного управления Министерства юстиции по Москве и сайтах указанных выше ведомств.