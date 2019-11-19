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Крым подготовился к атаке диверсантов

17:40
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Большой десантный корабль отразит нападение

Диверсантам, которые попытаются проникнуть в Крым, существенно осложнили жизнь. На полуострове создана военная полиция. Недавно сформированное подразделение проведет первые учения.
Арестованные в Крыму диверсанты дали признательные показания

Как сообщили в Минобороны, полицейские отработают перехват диверсантов в морской акватории. Маневры проведут в одной из бухт Севастополя.

По данным военного ведомства, подразделения морской военной полиции оснащены быстроходными лодками БЛ-80, штатными огневыми средствами и оружием нелетального действия. Экипировка включает в себя комплекты наплечной, нарукавной и наколенной защиты.

Сценарий учений следующий: диверсанты атакуют военный корабль с моря, используя быстроходные морские средства. Но военная полиция не дремлет, планы нарушителей будут расстроены. Против них бубудт действовать около 100 человек личного состава, в помощь которым поступят большой десантный корабль, БТР-80, военные "КАМАЗы" и бронеавтомобили "Рысь".

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