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Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

17:57
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Первую партию изготовят уже в первом полугодии следующего года

Первые 100 тысяч российских электронных паспортов в виде пластиковых карт с чипом будут изготовлены в начале 2020 года. Об этом сообщил на рабочей встрече с Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов.

"Один из наших очень важных флагманских проектов – это переход к формированию удостоверения личности и к выдаче удостоверения личности нового поколения. Причём мы планируем это делать, как вы нам поручали, мягко, не в принудительном порядке, чтобы это был сервис, который человек получает либо по мере наступления сроков замены паспорта, либо по своему желанию. Этот проект будет реализован в двух формах – это пластиковая карта с российским чипом и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется", - рассказал Акимов.

Говоря о развития цифровизации вице-премьер отметил, что за год число пользователей на Едином портале государственных услуг возросло в два раза. И сейчас этот сайт - один из самых посещаемых государственных интернет-ресурсов мира. Реализуется еще один большой проект - подключение к интернету образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и иных социальных объектов с помощью оптоволоконной связи и беспроводной сети. Особенно важен этот проект для удалённых территорий.

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