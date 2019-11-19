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"Нормандская четверка" загнала Киев в рамки минских соглашений

18:07
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Итоговый документ встречи уже согласован

Помощники президентов России, Германии, Франции и Украины согласовали проект итогового документа саммита "нормандской четверки". Встреча намечена на 9 декабря, однако коммюнике было решено подготовить заранее.
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Сделано это для того, чтобы не позволить Киеву во время встречи попытаться выйти за рамки минского формата, пояснил агентству ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки минских соглашений", - заявил эксперт.

Чеснаков отметил: только после переговоров в Париже будет решено, стоит ли публиковать этот документ. Но, в любом случае, именно он будет определять дальнейшие действия сторон. Этот документ полностью устраивает Россию и она не позволит его пересмотреть.

Информацию подтвердили и в администрации президента России. Там подчеркнули, что он полностью в русле минских соглашений – однако содержание раскрыть отказались.

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