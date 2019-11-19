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Департамент здравоохранения: Ожидание приема специалиста в  поликлинике станет комфортным

18:06
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Будет учитываться опыт МФЦ

Ожидание приема специалиста в  поликлинике сделают более комфортным. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Мы еще не дошли до того, чтобы за время ожидания в очереди больше 15 минут приносить пациентам поликлиник чай или кофе, но идея интересная, на самом деле. Формирование открытых пространств, возможность выпить кофе, посмотреть телевизор рассчитано на то, чтобы поликлиника стала более комфортной. Но над этим предложением мы подумаем. Посмотрим на опыт коллег в МФЦ", - сказал он.

Ранее стало известно, что в столице капитально отремонтируют 135 поликлиник. В первую очередь войдет 50 зданий. Работы там начнутся уже весной 2020 года. Информировать о капремонте поликлиник будут сотрудники МФЦ.

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