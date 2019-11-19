"Будет сидеть!": следствие отказалось закрыть уголовное дело против Порошенко

Экс-президент заявляет, что ничего не боится

Уголовное дело, возбужденное против экс-президента Незалежной Петра Порошенко, закрывать не будут. Государственное бюро расследований Украины отказало в просьбе защите политика. И продолжает настаивать на снятии неприкосновенности с лидера партии "Европейская солидарность".

Адвокаты Порошенко просили ГБР закрыть дело, связанное с возможным влиянием бывшего главы государства на конкурс по отбору членов Высшего совета правосудия. Однако у следователей накопилось к экс-президенту много вопросов. Порошенко подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в действиях, направленных на захват государственной власти – по этим статьям ему светит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Петр Порошенко тем временем храбрится – заявляет, что несет ответственность перед украинским народом и ничего не боится. Однако, судя по тому, как его адвокаты уламывают ГБР, у политика довольно веские причины для бессонницы.