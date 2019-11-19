Сборная России узнала первого соперника на Евро-2020

Он определился по итогам матча Дании с Ирландией

Команда Дании станет первым соперником сборной России на чемпионате Европы по футболу. Датчане набрали 16 очков после встречи с ирландцами, которую они завершили с ничейным счетом 1:1. Они заняли второе место в группе и отобрались на Евро-2020.

Россия и Дания встречались лишь однажды – в товарищеском матче, который прошел в Копенгагене. Тогда, в 2012-м, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. В эту же группу может попасть и команда Бельгии – если сегодня национальная команда Германии одержит верх над сборной Северной Ирландии.

С бельгийцами россиянам придется нелегко. Команда Бельгии разгромила Россию в предпоследнем матче отборочного цикла со счетом 4:1. А 19 ноября наша национальная команда проведет свой последний матч в рамках отборочного тура – с футболистами Сан-Марино.

С Данией Россия встретится в Санкт-Петербурге или Копенгагене – еще должна состояться жеребьевка. Чемпионат европы 2020 года стартует 12 июня.