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Сборная России узнала первого соперника на Евро-2020

18:59
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Он определился по итогам матча Дании с Ирландией

Команда Дании станет первым соперником сборной России на чемпионате Европы по футболу. Датчане набрали 16 очков после встречи с ирландцами, которую они завершили с ничейным счетом 1:1. Они заняли второе место в группе и отобрались на Евро-2020.
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Россия и Дания встречались лишь однажды – в товарищеском матче, который прошел в Копенгагене. Тогда, в 2012-м, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. В эту же группу может попасть и команда Бельгии – если сегодня национальная команда Германии одержит верх над сборной Северной Ирландии.

С бельгийцами россиянам придется нелегко. Команда Бельгии разгромила Россию в предпоследнем матче отборочного цикла со счетом 4:1. А 19 ноября наша национальная команда проведет свой последний матч в рамках отборочного тура – с футболистами Сан-Марино.

С Данией Россия встретится в Санкт-Петербурге или Копенгагене – еще должна состояться жеребьевка. Чемпионат европы 2020 года стартует 12 июня.

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