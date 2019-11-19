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"Дело толстого кота" дошло до Минтранса

19:31
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Ведомство пересмотрит нормы перевозки животных

Возможность изменения норм перевозки животных на транспорте рассмотрит Минтранс. Ведомство получило соответствующее предложение от Общероссийского объединения пассажиров.
Россияне будут доплачивать за толстых котов в самолете

Как стало известно, суть предложения - ввести общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах. С предложениями изменить правила выступила также Госдума. Однако замминистра транспорта России Александр Юрчик не думает, что изменить номы будет легко.

"Дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания, в зависимости от своей политики, возможностей, устанавливает более конкретно", - сказал Юрчик журналистам.

Проблему стали обсуждать после того, как пассажиру "Аэрофлота" Михаилу Галину предложили сдать его питомца - кота Виктора - в багаж. Вес животного превышал установленные нормы. Пассажир в итоге схитрил: предъявил на досмотре кота, взятого "напрокат" у друзей. "Аэрофлот", узнав о выходке Галина из соцсетей, исключил россиянина из программы лояльности.

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