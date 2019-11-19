"Дело толстого кота" дошло до Минтранса

Ведомство пересмотрит нормы перевозки животных

Возможность изменения норм перевозки животных на транспорте рассмотрит Минтранс. Ведомство получило соответствующее предложение от Общероссийского объединения пассажиров.

Как стало известно, суть предложения - ввести общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах. С предложениями изменить правила выступила также Госдума. Однако замминистра транспорта России Александр Юрчик не думает, что изменить номы будет легко.

"Дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания, в зависимости от своей политики, возможностей, устанавливает более конкретно", - сказал Юрчик журналистам.

Проблему стали обсуждать после того, как пассажиру "Аэрофлота" Михаилу Галину предложили сдать его питомца - кота Виктора - в багаж. Вес животного превышал установленные нормы. Пассажир в итоге схитрил: предъявил на досмотре кота, взятого "напрокат" у друзей. "Аэрофлот", узнав о выходке Галина из соцсетей, исключил россиянина из программы лояльности.