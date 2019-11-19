Обе нитки "Турецкого потока" заполнили газом

Две нитки газопровода по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров

Обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом. "Газпром" заканчивает пусконаладочные работы. Запуск газопровода согласно графику должен состояться до конца текущего года, передает "ТВ Центр".

Трубопровод протяженностью 930 километров проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами.

Пропускная способность газопровода составит 31 с половиной кубометр в год. В качестве потенциальных покупателей "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.