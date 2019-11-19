Более 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

Общение Дмитрия Медведева с его белорусским коллегой Сергеем Румасом длилось более семи часов

Москва и Минск должны стремиться создавать равные условия для российских и белорусских компаний, а также наращивать поставки на рынки третьих стран. Об этом заявил во вторник Дмитрий Медведев на заседании совета министров союзного государства, передает "ТВ Центр".

В этом году исполнится 20 лет со дня его создания. По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции. Речь идет об условиях субсидирования, кредитования и доступа к госзакупкам. По всем этим направлениям необходимо искать компромиссы.

Глава белорусского кабмина Сергей Румас в числе наиболее острых вопросов назвал формирование цен на нефть и газ. И похвалил атмосферу контактов между странами.