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Более 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

22:34
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Общение Дмитрия Медведева с его белорусским коллегой Сергеем Румасом длилось более семи часов

Москва и Минск должны стремиться создавать равные условия для российских и белорусских компаний, а также наращивать поставки на рынки третьих стран. Об этом заявил во вторник Дмитрий Медведев на заседании совета министров союзного государства, передает "ТВ Центр".

В этом году исполнится 20 лет со дня его создания. По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции. Речь идет об условиях субсидирования, кредитования и доступа к госзакупкам. По всем этим направлениям необходимо искать компромиссы.

Глава белорусского кабмина Сергей Румас в числе наиболее острых вопросов назвал формирование цен на нефть и газ. И похвалил атмосферу контактов между странами.

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