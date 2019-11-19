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В России появился портал для жалоб бизнеса

22:41
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Предприниматели смогут отслеживать результаты своего обращения в интернете

В России появилась цифровая платформа, куда предприниматели смогут подавать жалобы на давление со стороны правоохранительных органов. Направить обращение можно будет как в центральные аппараты ведомств, так и в крупнейшие объединения бизнесменов, передает "ТВ Центр".

Проект разработан по поручению Владимира Путина Агентством стратегических инициатив совместно с торгово-промышленной палатой и  союзом промышленников и предпринимателей. Пока платформа работает в пилотном режиме. Заявления будут рассматриваться не дольше 30 дней, причем не теми подразделениями, на которые поступила жалоба, а высшими инстанциями.

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