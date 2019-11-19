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Прокуратура Швеции закрыла дело Ассанжа

20:00
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Доказательств оказалось недостаточно

Расследование в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа прекращено. Прокуратура Швеции объяснила свое решение тем, что доказать вину подозреваемого не удалось.
Ассанж сбрил бороду и сильно похудел

"По моему мнению, доказательная база по данному делу недостаточна и не соответствует требованиям, которые предъявляет Верховный суд, чтобы доказать вину подозреваемого. Дополнительный допрос Ассанжа не изменил бы доказательную базу", - заявила на пресс-конференции прокурор Ева-Мари Перссон.

В течение лета прокуратура допросила семерых свидетелей. По словам прокурора, анализ материалов показал слабость доказательной базы. Кроме того, прошло много времени, воспоминания свидетелей блекнут, считает Перссон.

Напомним, в Швеции Джулиана Ассанжа обвиняли в сексуальных домогательствах. А США требуют его экстрадиции, обвиняя в краже и публикации секретных данных Пентагона, ему грозит пожизненное заключение.

Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Однако в апреле этого года эквадорский президент Ленин Морено отказал основателю WikiLeaks в убежище, не желая портить отношения с западными странами.

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