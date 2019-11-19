Прокуратура Швеции закрыла дело Ассанжа

Доказательств оказалось недостаточно

Расследование в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа прекращено. Прокуратура Швеции объяснила свое решение тем, что доказать вину подозреваемого не удалось.

"По моему мнению, доказательная база по данному делу недостаточна и не соответствует требованиям, которые предъявляет Верховный суд, чтобы доказать вину подозреваемого. Дополнительный допрос Ассанжа не изменил бы доказательную базу", - заявила на пресс-конференции прокурор Ева-Мари Перссон.

В течение лета прокуратура допросила семерых свидетелей. По словам прокурора, анализ материалов показал слабость доказательной базы. Кроме того, прошло много времени, воспоминания свидетелей блекнут, считает Перссон.

Напомним, в Швеции Джулиана Ассанжа обвиняли в сексуальных домогательствах. А США требуют его экстрадиции, обвиняя в краже и публикации секретных данных Пентагона, ему грозит пожизненное заключение.

Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Однако в апреле этого года эквадорский президент Ленин Морено отказал основателю WikiLeaks в убежище, не желая портить отношения с западными странами.