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Учинившего насилие Ляшко взяли на поруки

20:17
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Лидер радикалов намерен обжаловать обвинения

Лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко взяли на поруки. Бориспольский районный суд отпустил экс-депутата Рады – под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар и Михаила Волынца. Ляшко, по обыкновению, возмущался и заявлял, что обжалует действия судей.
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В объятия украинской Фемиды Олег Ляшко попал 9 ноября. Бывший депутат специально приехал в аэропорт, чтобы высказать свое мнение действующему парламентарию, Андрею Герусу. Предметом спора стал импорт электроэнергии из России: с подачи Геруса Рада разрешила поставки из российской и белорусской энергосистемы.

Диспут радикала с народным избранником закончился потасовкой. Глава комитета Рады опубликовал в Facebook фотографию, на которой он изображен с разорванной рубашкой. На сей раз Ляшко это с рук не сошло: ему предъявили обвинение по серьезной статье - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Наказание по ней - лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

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