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Торговцы напали на съемочную группу телеканала "Крым 24" (видео)

20:48
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Следователи выясняют детали происшествия

Нападение на журналистов телеканала "Крым 24" в Евпатории. Съемки сюжета о нелегальной торговле завершились потасовкой. В результате пострадал оператор Андрей Еремизин, разбита камера.
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Следственный комитет начал проверку: нападавшие помешали профессиональной деятельности журналистов.

"Зарегистрирована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях нападавших признаков преступления, предусмотренного статьей 144 Уголовного кодекса - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК России Ольга Постнова.

Телеканал "Крым-24" сообщает, что инцидент произошел во время съемок сюжета о несанкционированной торговле на рынке в Евпатории. Один из продавцов-нелегалов напал на сотрудников телеканала. На кадрах видно, как мужчина схватил журналиста одной рукой за куртку, другой за камеру и ударил локтем в лицо.

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