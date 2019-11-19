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Наш ответ Америке: Россия расконсервировала советский бомбардировщик

21:12
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Самолет доведут до современных стандартов

Россия и США обмениваются "любезностями": Москва и Вашингтон не тольео разрабатывают новые вооружения, но и возвращают в строй законсервированную технику. В Казань доставили советский бомбардировщик Ту-22М3. Самолет сняли с консервации на аэродроме Каменный Ручей под Хабаровском, и теперь усовершенствуют  до стандартов Ту-22М3М.
Ту-22М3 пролетели 4,5 тысячи километров над Черным морем (видео)

Как сообщает издание MilitaryWatch, это ответ русских на шаги американцев, которые вернули с "кладбища самолетов" бомбардировщик B-52. Эксперты подчеркивают, что у России в резерве достаточно машин, чтобы выставить несколько новых эскадрилий. А тот же М3  - по-прежнему весьма грозное оружие, способное наносить удары по странам Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как пишут "Известия", Ту-22М3 впервые поднялся в воздух 20 июня 1977 года, позже его запустили в серийное производство. В 2018 году его модернизировали в ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. В новой машине установлен комплекс современного радиоэлектронного оборудования, что существенно расширило боевой потенциал авиационного комплекса.

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