Появились подробности ДТП с фурой в Волгограде

В городе произошло массовое ДТП с грузовиком и более чем 10 машинами
Крупная авария произошла в Волгограде. Грузовик с полуприцепом на полном ходу протаранил 13 автомобилей. Пострадали 5 человек, в том числе двухлетний ребёнок, передает "ТВ Центр".
Всё случилось вечером. По словам очевидцев, причиной такого массового ДТП стало то, что грузовик входил в поворот на перекрёстке, не сбавляя скорости. Повреждения получили как попутные, так и встречные автомобили.
Позже, водитель объяснил это тем, что в пути у него отказали тормоза. Грузовик был взят в аренду.
Читайте также: