Напуганная пикантной сценой с Асмус Михалкова отказалась раздеваться

И в фильмах для взрослых актриса сниматься не будет

Девушек с модельной внешностью в России не так уж много. А остальные ассоциируют себя с героинями Анны Михалковой – простыми русскими женщинами. Именно этим актриса объясняет свою растущую популярность.

В своем новом интервью Михалкова прокомментировала нашумевшую сцену из фильма "Текст" с участием Кристины Асмус и Александра Петрова. По мнению актрисы, проблема в том, что российский зритель, когда ему показывают на экране обнаженное тело, видит не персонажа, а самого артиста. В итоге сейчас обсуждают не героиню Асмус – а саму Кристину, подвергая ее критике и даже травле.

Анна Михалкова заявила, что сама она не в том возрасте, чтобы сниматься в порно. Впрочем, таких предложений ей и не поступало. Да и вообще в постельных сценах она участвовать не намерена. "Я всегда работала в другом амплуа — я никогда не разденусь", — заявила актриса.

При этом Михалкова не видит в подобных съемках ничего зазорного. По ее мнению, это здорово, что такие фильмы снимают в России, пишет Teleprogramma.pro.