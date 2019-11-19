Зеленский пригласил американского ветерана на пост главы Минобороны Украины

Подполковник польщен предложением

Украинские власти неоднократно предлагали занять пост министра обороны Украины подполковнику ВС США Александеру Виндману. Ветерана войны в Ираке звал в Киев занимавший пост секретаря СНБО при Порошенко Александр Данилюк. А весной этого года, уже после победы на выборах Владимира Зеленского, такое предложение поступило трижды.

Александер Виндман рассказал об этом в конгрессе, где выступил свидетелем по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу. Что касается предложения занять пост главы украинского Минобороны, то Виндман, по его словам, счел его "комичным". Поэтому и отказывался каждый раз.

"Это было бы большой честью, но я американец. Я приехал сюда в младенческом возрасте. Я сразу отказался от этих предложений и не рассматривал их...", - заявил офицер. Подполковник – американский гражданин, родившийся на Украине. Он владеет, кроме английского, русским и украинским языками.