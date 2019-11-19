В Краснодарском крае ищут пропавшую 9-летнюю девочку

Ребенок вышел погулять накануне вечером и не вернулся

Следственный комитет проверяет информацию о пропаже ребенка на Кубани. Девочка девяти лет вышла погулять на улицу около 17 часов 18 ноября. Домой ребенок не вернулся.

"В Новокубанском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения малолетней… Установлено, что девятилетняя девочка проживает с матерью в хуторе Родниковском", - сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю.

Сообщаются приметы пропавшего ребенка. У девочки с собой был черно-синий рюкзак с рисунком в виде цветов. А одета она была приметно: в казачью форму черного цвета с красными вставками, передает РИА Новости.