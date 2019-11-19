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В Краснодарском крае ищут пропавшую 9-летнюю девочку

22:20
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Ребенок вышел погулять накануне вечером и не вернулся

Следственный комитет проверяет информацию о пропаже ребенка на Кубани. Девочка девяти лет вышла погулять на улицу около 17 часов 18 ноября. Домой ребенок не вернулся.
Пропавшая в Еврейской АО девочка найдена живой

"В Новокубанском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения малолетней… Установлено, что девятилетняя девочка проживает с матерью в хуторе Родниковском", - сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю.

Сообщаются приметы пропавшего ребенка. У девочки с собой был черно-синий рюкзак с рисунком в виде цветов. А одета она была приметно: в казачью форму черного цвета с красными вставками, передает РИА Новости.

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