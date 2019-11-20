Отравленная "Клубничка": сообщения о конфетах с наркотиками назвали вбросом

Полиция и Минздрав успокаивают испуганных родителей

Детям раздают конфеты, накачанные наркотиками. Новый шквал тревожных дискуссий в интернете связан с аудиосообщением, якобы сделанным в палате кисловодской больницы.

"Я сейчас лежу в кисловодской больнице с ребенком в хирургическом отделении. Четыре дня мы уже лежим. И в течение этих четыерх дней периодически... Их старшеклассники угостили конфетами "Клубничка", которые были начинены наркотиками. И вот эти четыре дня за жизнь этих детей борятся", - гласит запись.

Обратимся к фактам - эту "Клубничку" или "Землянику" уже больше месяца обсуждают в мессенджерах и соцсетях. Комментарии, конечно тревожные! Якобы детям раздают жвачку и конфеты с наркотиками.

Сообщения с предупреждениями всплывают регулярно в разных городах. Написаны под копирку – часто – как письма от департаментов образования. Испуганные родители немедленно подхватывают тревожную тему: "Просьба передать это, даже если у вас нет детей в школе. Родители должны знать об этом наркотике. Это новый препарат, известный как "Земляника" ... раздаётся детям в школьных дворах".

Челябинск, Тюмень, Красноярск, Москва, Кисловодск. Сообщения обрастают страшными подробностями – наркотики якобы нашли в шоколаде, в коле, вишне, винограде и апельсине – получается, у школ просто дежурят нарколавки с широким ассортиментом продуктов.

В случае с сообщением о детях, якобы угодивших в больницу в Кисловодске, фейк пришлось комментировать краевому Минздраву, передает "ТВ Центр".

"Все случаи с несовершеннолетними в обязательном порядке мониторятся министерством здравоохранения Ставропольского края. С полной ответственностью заявляю, что подобных случаев на территории Ставропольского края не было", заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Козлова", - сообщили в ведомстве.

Наркотики, бесспорно, страшная вещь, и их распространители должны быть схвачены и посажены. Только подобные вбросы, месяц за месяцем появляющиеся в интернете, не содержат ни прямых фактов, ни доказательств, ни подтверждений медиков, к которым якобы попали дети, наевшиеся страшных конфет. Полиции по результатам проверок приходится опровергать слухи. В действительности все не так, как на самом деле.

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