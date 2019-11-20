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Трое против одного: в России дали прогноз по саммиту "нормандской четверки"

10:01
  • среда
  • 20 ноября 2019

Эксперт призвал не строить иллюзий

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили предстоящий саммит "нормандской четверки". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Дмитрий Бабич, обозреватель портала ИноСМИ в составе МИА "Россия сегодня".

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"Такое впечатление, что наши партнеры, в том числе Владимир Зеленский, нас не слышат. Президент Украины собрался говорить на саммите о деоккупации Донбасса. Можно только восхититься терпением нашего президента, который едет все-таки в Париж. Совершенно очевидно, что это снова будет ситуация трое против одного. Давайте не будем строить иллюзий", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео:

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Дмитрий Бабич, редактор портала иноСМИ в составе агентства "Россия сегодня"
Дмитрий Бабич, редактор портала иноСМИ в составе агентства "Россия сегодня"
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