Изуродованный шрамами и тату сын Яковлевой получит новое лицо

Денис пересмотрел свои взгляды на жизнь

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных, взбудораживший общественность жуткими татуировками и шрамами на лице, решил измениться. Наследник актрисы вскоре получит новую внешность.

Денис обратился в столичную клинику с просьбой удалить тату с лица. По словам Шальных, он давно хотел избавиться от рисунков, так как они мешают в жизни и работе.

Специалисты пообещали помочь молодому человеку. Кроме того, в клинике уверяют, что тату будут сведены без шрамов и каких-либо следов. "Процедура довольно болезненная, но быстрая. Денис стойко перенес первый сеанс и скоро привыкнет к боли", - пообещали специалисты,

Новое, полностью чистое лицо у сына Яковлевой будет уже через три года. Денис поделился впечатлениями от первой процедуры со "СтарХитом". "Было неприятно, это не та боль, которая мне нравится. Утешает только то, что быстро. Не могу сравнить эту боль с какими-то другими ощущениями", — отметил молодой человек.

Как ранее писал ТВЦ.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест. Впрочем, возможно, их появлению поспособствовала первая любовь Дениса – Маргарита, которая работала тату-мастером.

Несколько пугающий внешний вид молодого человека не умаляет его личностных качеств. Например, он обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей.