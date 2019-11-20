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От России потребовали вернуть "отнятые эстонские земли"

08:48
  • среда
  • 20 ноября 2019

Таллин ссылается на недействующий договор

Cпикер парламента Эстонии и член консервативной партии Хенн Пыллуаас выдвинул России территориальные претензии.

По его мнению, наша страна аннексировала 5% эстонской земли, и Таллин намерен вернуться к соглашению 1920 года, согласно которому Эстония получила земли, которые сейчас входят в Ленинградскую и Псковскую область.

Однако ранее МИД России уточнил, что Тартуский мирный договор утратил свою юридическую силу после вхождения Эстонии в состав СССР, пишет "Газета.Ru".

"Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись", – заявил Пыллуаас.

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