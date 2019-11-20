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Что говорили об Украине и Зеленском на слушаниях по импичменту Трампа

09:02
  • среда
  • 20 ноября 2019

Президент США назвал процесс пародией на правосудие

Дональд Трамп воспринял избрание Владимира Зеленского президентом Украины с глубоким скептицизмом и называл Украину "коррумпированной страной, полной ужасных людей". Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он выступил в Конгрессе, где продолжается публичный опрос свидетелей по делу об импичменте Трампа. Сам глава Белого дома назвал процесс "позорищем" и "пародией на правосудие", передает "ТВ Центр".
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Особое внимание в Конгрессе вызвало выступление сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Александра Виндмана. Именно его донос о беседе Трампа и Зеленского, как считает один из его бывших начальников и стал поводом для старта процедуры импичмента президента США. В ходе слушаний Виндман, который родился в Киеве, заявил, что на исторической родине ему трижды предлагали пост министра обороны.

"Во время этой поездки на инаугурацию господин Данилюк предлагал вам должность министра обороны в украинском правительстве?" – спросил адвокат Республиканской партии Стив Кастор.

"Да. Мне кажется, три раза", - ответил Александр Виндман, эксперт по Украине в Совете национальной безопасности Белого дома.

"А по каким причинам он мог это сделать?" – уточнил Кастор.

"Не знаю, но каждый раз я отказывался", - сообщил Виндман.

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