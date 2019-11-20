Без воды и тепла: над Украиной нависла угроза катастрофы

Власти бездействуют

Европу беспокоит проблема, связанная с Украиной - транзит российского газа. Киев, вопреки рекомендациям Еврокомиссии, накануне вновь провалил попытку договориться с Москвой. А в "Нафтогазе" крайне негативно отреагировали на информацию СМИ о том, что европейские чиновники посоветовали Киеву вернуться к прямым закупкам топлива у нашей страны.

Пикет у здания винницкого "Облэнерго" вполне ожидаемо заканчивается потасовкой. Националисты напирают, пытаясь прорваться. Полиция не пускает, едва сдерживая явно превосходящие силы противника.

Официально этой силовой акцией представители нацдружины пытались добиться отставки руководителя предприятия, который на днях отключил от электричества винницкий водоканал. В итоге весь город остался без воды, а в перспективе может остаться и без тепла. Причем, это касается не только Винницы. Эта угроза нависла над всей Украиной. Хотя официальный Киев продолжает уверять в обратном.

"На сегодня у нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, так и соответственно угля на складах. Это означает главное: Украина этой зимой без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца", - объявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

Звучит оптимистично, учитывая мнения экспертов, которые не исключают, что прекращение транзита российского газа через Украину неминуемо приведет к энергетической катастрофе. Но Киев продолжает упираться, утверждая, что условия, на которых настаивает "Газпром", неприемлемы. Контракт предлагают не на 10 лет, а всего на год. А еще хотят обнулить все судебные претензии, которые украинская сторона выставила в виде иска на 22 миллиарда долларов. Впрочем, договариваться все же придется. Сделать это Киеву рекомендовал и Евросоюз.

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объёме порядка 15 миллиардов кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа. Возврат к прямым закупкам повысит заинтересованность России в использовании украинской газотранспортной системы для прокачки газа в Европу, а также снизит напряжённость по проблеме газовых тарифов", - сообщил ТАСС источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.

Газовые тарифы в ноябре для украинцев снова выросли. На этом фоне отказ украинских властей от прямых поставок из России, которая предлагает газ на 25% дешевле реверсного, выглядит как издевательство над собственным народом. А он, согласно последним опросам, доверяет Зеленскому и команде все меньше.

"Каждое его обещание девальвируется. Например, он заявляет – прожиточный минимум будет 4300, заканчивается пицца-вечеринка – сколько там? 2070? То есть в два раза меньше, чем пообещал президент. Говорит президент - до 1 ноября мы увидим результаты по резонансным делам. Где? Аудит обещанный где? Проекты минских соглашений? Где?" – возмущается бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Но воз пока и ныне там. Украинская прокуратура бездействует, несмотря на просьбы Главного бюро расследований. Порошенко на допросы не является, заявляя, что все попытки привлечь его к ответственности - это заказ Кремля, который желает навредить репутации бывшего украинского президента. Не очень только понятно, как можно причинить вред тому, чего давно нет. Причем, у подавляющего большинства украинских политиков. Включая мастодонтов вроде Тимошенко, которая на днях все же попыталась договориться с Зеленским и протащить своих людей на ряд ключевых постов. Это в ироничной манере подтвердил и сам глава государства.

"Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков кончилась навсегда. Но посмотрите, какой прекрасный вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - сообщил Зеленский.

После такого Тимошенко, разумеется, не могла не ответить.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню Вам, что есть ещё одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше всё по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждём Вас на корпоративах... Можно со своим пианино!" – написала она.

О судьбе Зеленского рассуждал и бывший депутат Олег Ляшко, против которого на Украине открыто уголовное производство. В его словах тоже фигурировал музыкальный инструмент, баян. Правда, в связке со словом, которое в эфире по закону Российской Федерации произносить категорически запрещено.

Александр Панюшкин, Елена Макарова, "ТВ Центр".