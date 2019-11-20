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В холодильнике идущего в Британию парома нашли более 20 мигрантов

10:07
  • среда
  • 20 ноября 2019

Об их состоянии ничего не сообщается

26 мигрантов обнаружили на пароме, который следовал из Нидерландов в  Великобританию. Нелегалы пытались добраться в страну в холодильной камере. Об их состоянии не сообщается, паром возвращается в Нидерланды. В порту стоят 20 машин скорой помощи.

Это уже не первый подобный инцидент: совсем недавно Европу потрясла трагедия, произошедшая в Британии. В авторефрижераторе погибли 39 граждан Вьетнама. Причиной смерти, как позже было установлено, стало переохлаждение. В грузовике мигранты, предположительно, ехали из бельгийского порта.

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