В холодильнике идущего в Британию парома нашли более 20 мигрантов

Об их состоянии ничего не сообщается

26 мигрантов обнаружили на пароме, который следовал из Нидерландов в Великобританию. Нелегалы пытались добраться в страну в холодильной камере. Об их состоянии не сообщается, паром возвращается в Нидерланды. В порту стоят 20 машин скорой помощи.

Это уже не первый подобный инцидент: совсем недавно Европу потрясла трагедия, произошедшая в Британии. В авторефрижераторе погибли 39 граждан Вьетнама. Причиной смерти, как позже было установлено, стало переохлаждение. В грузовике мигранты, предположительно, ехали из бельгийского порта.