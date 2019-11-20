В Сирии заработали новые пункты выдачи гумпомощи

Их организовал российский Центр по примирению враждующих сторон

На севере Сирии начали работать сразу несколько пунктов выдачи гуманитарной помощи, организованных российским Центром по примирению враждующих сторон.

Десятки городов и сел из-за войны и необдуманных действий так называемой западной коалиции в этой части страны фактически находились в блокаде, передает "ТВ Центр". Нуждающихся в помощи очень много. В Кобани к месту проведения гуманитарной акции пришли практически все жители города. 3 тысячи продовольственных наборов разобрали за считанные часы. Безопасность обеспечивали сотрудники российской военной полиции. В Минобороны сообщили, что теперь такие акции будут проходить постоянно.