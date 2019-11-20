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В Сирии заработали новые пункты выдачи гумпомощи

09:39
  • среда
  • 20 ноября 2019

Их организовал российский Центр по примирению враждующих сторон

На севере Сирии начали работать сразу несколько  пунктов выдачи гуманитарной помощи, организованных российским Центром по примирению враждующих сторон.

Десятки городов и сел из-за войны и необдуманных действий так называемой западной коалиции в этой части страны фактически находились в блокаде, передает "ТВ Центр". Нуждающихся в помощи очень много. В Кобани к месту проведения гуманитарной акции  пришли практически все жители города. 3 тысячи продовольственных наборов разобрали за считанные часы.  Безопасность обеспечивали сотрудники российской военной полиции. В Минобороны сообщили, что теперь такие акции будут проходить постоянно.

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