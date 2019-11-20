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Узнала и потянула к ней руки: маленькую дочь принесли в палату к Заворотнюк

08:53
  • среда
  • 20 ноября 2019

Актрисе стало лучше

Семья Анастасии Заворотнюк давно не сообщала новости о состоянии актрисы. На фоне гнетущего затишья высказался друг мужа артистки Петра Чернышева, который пожелал остаться неназванным.
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По данным инсайдера, звезде "Моей прекрасной няни" стало гораздо лучше. Врачи даже разрешили Насте видеться с маленькой дочкой.

"Петя стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли. Мила - ей в октябре исполнился годик - узнала маму, протянула к ней ручки", - сообщил знакомый фигуриста.

Чернышев сейчас загружен работой и не может часто навещать жену. "Она, конечно, сильно скучает по всем близким", - добавил друг семьи актрисы.

Мужчина отметил, что Заворотнюк находится не в хосписе, а в реабилитационном центре. Ей становится с каждым днем все лучше. "Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше", - цитирует kp.ru инсайдера.

По его словам, Настя ходит, нормально слышит, разговаривает. "У нее снова проснулся аппетит, хотя ей прописали диету", - утверждает знакомый.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Настю оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья актрисы при этом не давала комментариев о ее болезни. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.

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