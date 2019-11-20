Узнала и потянула к ней руки: маленькую дочь принесли в палату к Заворотнюк

Актрисе стало лучше

Семья Анастасии Заворотнюк давно не сообщала новости о состоянии актрисы. На фоне гнетущего затишья высказался друг мужа артистки Петра Чернышева, который пожелал остаться неназванным.

По данным инсайдера, звезде "Моей прекрасной няни" стало гораздо лучше. Врачи даже разрешили Насте видеться с маленькой дочкой.

"Петя стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли. Мила - ей в октябре исполнился годик - узнала маму, протянула к ней ручки", - сообщил знакомый фигуриста.

Чернышев сейчас загружен работой и не может часто навещать жену. "Она, конечно, сильно скучает по всем близким", - добавил друг семьи актрисы.

Мужчина отметил, что Заворотнюк находится не в хосписе, а в реабилитационном центре. Ей становится с каждым днем все лучше. "Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше", - цитирует kp.ru инсайдера.

По его словам, Настя ходит, нормально слышит, разговаривает. "У нее снова проснулся аппетит, хотя ей прописали диету", - утверждает знакомый.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Настю оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья актрисы при этом не давала комментариев о ее болезни. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.