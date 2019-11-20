Друзья Зеленского "заведут в блуд"

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда ведут к разорению и уничтожению Украины.

Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. У президента есть благое намерение подарить мир Украине, однако его партия "Слуга народа" является центральной фигурой в уничтожении нации.

Политическая элита Украины бросила все силы на борьбу с российской агрессией, в то время как Зеленский и его команда сдает интересы западноамериканским партнерам.

Так, в частности, законопроект партии о продаже земли, который сейчас проходит чтения в Верховной раде, приведет к тому, что все население страны станет "рабами" тех, кто купит угодья, считает Кива. А покупать их могут в том числе иностранцы.

"Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд", - отметил депутат.

Парламентарий выразил надежду, что "нормандская четверка" поможет Зеленскому найти путь к миру в Донбассе, но не питает больших надежд. Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.

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