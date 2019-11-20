Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Операции полностью перейдут в онлайн

Федеральные и региональные органы власти прекратят прием граждан к 2024 году, эту работа полностью перейдет к многофункциональным центрам (МФЦ).

Исключения составят только "неустранимые случаи", которые правительство определит позднее, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект Минэкономразвития.

Согласно документу, МФЦ смогут оказывать услуги вне зависимости прописки гражданина, все услуги будут доступны в электронном виде. в центрах россиянам не нужно будет самостоятельно заполнять заявления – вместо него это сделает сотрудник МФЦ. Документы смогут забрать третьи лица при предоставлении соответствующего подтверждения.

Некоторые услуги будут предоставляться до фактического обращения. Например, в день 45-летия россиянина МФЦ предложит готовый запрос о замене паспорта. Или при смене фамилии в российском паспорте предложат одновременно поменять загранпаспорт и водительское удостоверение.

Кроме того, многофункциональные центры смогут привлекать к работе негосударственные организации, например, кредитные, для повышения доступности госуслуг, а также собирать биометрические данные россиян и выдавать ID-паспорта с электронной подписью.

Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.