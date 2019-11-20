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Заворотнюк отреагировала на скандал вокруг ее страшной болезни

10:00
  • среда
  • 20 ноября 2019

Актриса пошла на поправку

Анастасии Заворотнюк стало лучше. Об этом заявил друг семьи актрисы. По словам мужчины, звезда "Моей прекрасной няни" самостоятельно ходит и больше не испытывает страшных головных болей.
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Актриса проходит реабилитацию в очень хорошей клинике. Специалисты проводят все необходимые для восстановления процедуры.

"Делают лечебные капельницы, когда в кровь вводят препараты, позволяющие очищать ее от умерших клеток, выводить их. Есть даже такая процедура: забирают немного крови пациентки, насыщают ее необходимыми элементами, лекарствами и вводят обратно", - рассказал kp.ru знакомый семьи.

По его словам, врачи надеются, что раковые клетки значительно замедлят рост. Как дальше поведет себя организм актрисы, не известно, но пока все идет в позитивном ключе. "За время болезни и лечения Настя сильно набрала вес. Но сейчас лишние килограммы начинают уходить", - отметил инсайдер.

Кроме того, по словам мужчины, Заворотнюк отреагировала на шумиху, возникшую в СМИ из-за ее болезни. Скандалы и бесконечные фейки раздражают Настю. Поэтому муж актрисы и другие члены семьи не комментируют диагноз звезды и состояние ее здоровья.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Актрису оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.

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