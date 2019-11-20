Заворотнюк отреагировала на скандал вокруг ее страшной болезни

Актриса пошла на поправку

Анастасии Заворотнюк стало лучше. Об этом заявил друг семьи актрисы. По словам мужчины, звезда "Моей прекрасной няни" самостоятельно ходит и больше не испытывает страшных головных болей.

Актриса проходит реабилитацию в очень хорошей клинике. Специалисты проводят все необходимые для восстановления процедуры.

"Делают лечебные капельницы, когда в кровь вводят препараты, позволяющие очищать ее от умерших клеток, выводить их. Есть даже такая процедура: забирают немного крови пациентки, насыщают ее необходимыми элементами, лекарствами и вводят обратно", - рассказал kp.ru знакомый семьи.

По его словам, врачи надеются, что раковые клетки значительно замедлят рост. Как дальше поведет себя организм актрисы, не известно, но пока все идет в позитивном ключе. "За время болезни и лечения Настя сильно набрала вес. Но сейчас лишние килограммы начинают уходить", - отметил инсайдер.

Кроме того, по словам мужчины, Заворотнюк отреагировала на шумиху, возникшую в СМИ из-за ее болезни. Скандалы и бесконечные фейки раздражают Настю. Поэтому муж актрисы и другие члены семьи не комментируют диагноз звезды и состояние ее здоровья.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Актрису оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.