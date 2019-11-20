Жители Барнаула остались без тепла в 30-градусные морозы

Для людей подготовлены пункты временного размещения

Десятки домов и социальных объектов остались без тепла сразу в двух крупных городах из-за коммунальных аварий, передает "ТВ Центр".

В Барнауле отопления нет в двух детских садах и более чем в 20 жилых домах. На улице - почти тридцатиградусный мороз. На месте работают ремонтные бригады. На случай, если восстановить магистраль быстро не получится, для людей подготовлены пункты временного размещения.

А в Новосибирске, где авария на теплотрассе произошла еще накануне вечером, сварочные работы завершили досрочно. В зоне отключения находились 43 многоэтажки, школы, детсады, поликлиника. Ожидается, что в ближайшие часы тепло начнет поступать в жилые дома и другие здания в полном объеме.