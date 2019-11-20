Россиянам рассказали о законном способе продлить новогодние каникулы

В этом году наша страна будет отдыхать только восемь дней

Новогодние каникулы или майские праздники можно продлить, присоединив к ним отпуск.

В Роструде рассказали, как это можно сделать законно. Работник может взять отпуск после шести месяцев непрерывной работы на одном месте. Он может уйти в него раньше, если разрешит работодатель.

Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в любое время года в соответствии с графиком отпусков, уточняет агентство URA.RU.

Таким образом, если работник заранее согласовал отпуск с 9 января, то он может продлить себе новогодние праздники за счет него. За две недели до начала отпуска необходимо расписаться за него.

Новогодние каникулы в 2020 году будут на два дня короче. Россияне будут работать 30 и 31 декабря, а отдыхать с 1 по 8 января. 9-го января (это четверг) нужно будет выйти на работу.