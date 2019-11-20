Путин посетит инвестиционный форум "Россия зовет!"

На мероприятии обсудят развитие внешних экономических и деловых связей

Развитие внешних экономических и деловых связей обсуждают в Москве на 11-м инвестиционном форуме "Россия зовёт!" Участие в пленарной сессии примет Владимир Путин и члены правительства.

В Центре международной торговли собрались руководители крупнейших иностранных и отечественных корпораций. Ожидается более двух тысяч гостей из 60 стран мира, отмечает "ТВ Центр".

Инвестиционный форум - одна из ведущих площадок по привлечению капиталов в российскую экономику. Прямой диалог поможет продвигать проекты отечественных компаний на глобальных рынках. Также участники обсудят меры для улучшения работы международных корпораций на территории России.